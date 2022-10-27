МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по исключению технической возможности продажи просроченной пищевой и табачной продукции или в случае ее незаконного введения в оборот, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов правительства. Минпромторг предложил освободить от акциза на жидкую сталь больше компаний

"Провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности", — говорится в документе.

В перечень товаров, на которые распространится эксперимент, вошли упакованная вода, молочная продукция, пиво, в том числе безалкогольное, слабоалкогольные напитки, сидр, сигареты, сигары, табак и курительные смеси для кальяна.

Реализацию эксперимента предлагается поручить ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки).