Минпромторг предложил эксперимент по исключению продажи "просрочки"
Минпромторг предложил провести эксперимент по исключению продажи просроченных товаров
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по исключению технической возможности продажи просроченной пищевой и табачной продукции или в случае ее незаконного введения в оборот, следует из проекта постановления, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов правительства.
"Провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности", — говорится в документе.
В перечень товаров, на которые распространится эксперимент, вошли упакованная вода, молочная продукция, пиво, в том числе безалкогольное, слабоалкогольные напитки, сидр, сигареты, сигары, табак и курительные смеси для кальяна.
Реализацию эксперимента предлагается поручить ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки).
https://1prime.ru/News/20221027/838617490.html
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