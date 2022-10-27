МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ поручил учредить в 2022 году в городе Манила торговое представительство России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Торгпредство России в Финляндии разместило памятку для пересекающих границу

"Учредить в 2022 году в городе Манила торговое представительство Российской Федерации в Республике Филиппины", — говорится в распоряжении.

Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата Минпромторга РФ.

В связи с этим Минпромторг в своем официальном Telegram-канале сообщает, что в задачи торгпредства войдёт развитие двусторонней кооперации, а также содействие отечественным экспортерам в выходе на филиппинский рынок. Среди перспективных отраслей рассматриваются фармацевтика и медицинское оборудование, цифровые технологии, транспортная и энергетическая инфраструктура.

"Торговля между Россией и Филиппинами динамично развивается. С 2017 года товарооборот вырос на 73% и по итогам 2021 года превысил 1 млрд долл. США", — говорится в сообщении министерства.