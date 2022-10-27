МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ определил "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") исполнителем заказа Минобрнауки по строительству двух научно-исследовательских судов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Роснефтегаз" вложит в ССК "Звезда" еще 143 миллиарда рублей

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда"" единственным исполнителем осуществляемой Минобрнауки России закупки работ по строительству двух современных научно-исследовательских судов",- говорится в распоряжении.

Государственный контракт на закупку работ заключен до 2 августа 2024 года. Также устанавливается возможность привлечения субподрядчиков и соискателей, при условии выполнения обществом лично не менее 75% работ.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом инвесторов во главе с компанией "Роснефть" в городе Большой Камень Приморского края. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.