ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть позволит России нарастить поставки тем странам, которые не поддержат ограничения, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в США штата по производству нефти) Райан Ситтон. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

"Думаю, что потолок цены принесет определенную стабильность, позволит России продавать больше нефти тем, кто не поддержит бойкот (на покупку нефти из РФ — ред.), позволит инвестировать", — сказал экс-чиновник.

По оценке Ситтона, сейчас существует неопределенность относительно возможного снижения производства российской нефти и сокращения инвестиций в отрасль из-за падения нефтяных доходов РФ.

Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США. Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.