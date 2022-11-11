МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Продажи телевизоров в России в начале "Черной пятницы", с 1 по 9 ноября, увеличились в 1,5 раза по сравнению со средними значениями сентября-октября, сообщили РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо". Ozon назвал самые популярные товары на старте распродаж

"Покупатели вернулись в магазины, где могут посмотреть новые бренды и получить профессиональные консультации, трафик к прошлой неделе вырос на 10-15%. В лидерах продаж – ТВ, смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, техника для дома и гейминг. Продажи ТВ за неделю выросли в 1,5 раза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом спрос на технику в рамках первых дней распродажи показал рост до 50% по отдельным категориям по сравнению со средними показателями первых двух осенних месяцев. Кроме того, рост продаж акционных товаров составил более 3,5 раза, а средняя скидка по ним — 32%.

Также востребованными оказались многодверные холодильники и стиральные машины, спрос на которые рос до 35-40%, смартфоны – на 35%. В числе популярной техники также оказались игровые консоли, умные колонки, приборы для укладки волос, сковороды и роботы-пылесосы. Среди наиболее популярных производителей: Haier, Xiaomi, Realme, Toshiba, Hisense, Indesit, Candy, Beko, Tefal, "Яндекс", Apple, Samsung, Artel, уточнили в компании.

Ранее в пятницу маркетплейс Ozon раскрыл данные за первые часы распродажи на своей площадке. Компания сообщила, что продажи оказались выше в 7,5 раза, чем годом ранее, а оборот превысил один миллиард рублей. Среди наиболее популярных товаров у россиян оказалась и электроника, а именно смартфоны.