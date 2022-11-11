ВАШИНГТОН, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил о необходимости как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от ископаемого топлива в мире на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Байден предложил проверить зарубежные связи Маска

В своем выступлении на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в египетском Шарм-эш-Шейхе Байден обвинил Россию в том, что ее действия на Украине "провоцируют волатильность на энергетических рынках и приводят к росту инфляции во всем мире".

"(Спецоперация РФ) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности состоит в том, чтобы каждая — подчеркиваю, каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего", — добавил Байден.