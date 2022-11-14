МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Процедура финансового оздоровления проходит в АО "Восточная верфь", занимающемся строительством военных кораблей и судов снабжения во Владивостоке, идет поиск нового ключевого партнера, сообщает правительство Приморья. "Восточная верфь" подала заявление о банкротстве

"Восточная верфь" 13 октября подала в арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Оно пока оставлено без движения из-за процессуальных нарушений.

"На предприятии "Восточная верфь", которое сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, идут поиски нового ключевого партнера, инвесторы проявляют интерес к судостроительному заводу", — говорится в сообщении.

Правительство Приморья входит в комиссию по финансовому оздоровлению и планам по дальнейшей работе, которая создана на предприятии.

"Заседания проводятся регулярно, на сегодняшний день заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно, налоги от завода поступают регулярно", – приводятся слова заместителя председателя правительства Приморья Николая Стецко.

Он отметил, что сохранение предприятия – одна из ключевых задач, которую решает комиссия в рамках процедуры оздоровления.

Ранее источник в отрасли рассказал РИА Новости, что в годовом отчете компании за 2021 год заявлен крупный убыток компании и нехватка средств для расчета по собственным обязательствам. По данным собеседника, на конец 2021 года отрицательные активы верфи превысили несколько миллиардов рублей.

По данным картотеки арбитража, к верфи за последние месяцы подано множество исков, суммы исковых требований варьируются до нескольких десятков миллионов рублей. В конце октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 494 миллионов рублей с АО "Восточная верфь".

Власти Приморья сообщали, что верфь исполняет действующие коммерческие контракты на строительство судов в соответствии с графиком и готова к исполнению новых заказов.