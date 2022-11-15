МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно опускаются на сомнениях в перспективах спроса на сырьё в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. Нефть подешевела после публикации доклада ОПЕК

По состоянию на 7.46 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,29%, до 92,87 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,59%, до 85,36 доллара.

"Данные из Китая только поддержат мнение о том, что нефтяной спрос в стране будет оставаться под давлением до тех пор, пока будет действовать строгая политика контроля над ковидом", — прокомментировала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Согласно опубликованным данным, объем промышленного производства в Китае в октябре вырос в годовом выражении на 5%, но это оказалось меньше прогнозируемого увеличения на 5,2%.

Китай — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому подобная статистика отражается на перспективах спроса на "черное золото".

Инвесторы также продолжают оценивать данные ежемесячного доклада ОПЕК, опубликованного накануне. Организация, в частности, снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона.