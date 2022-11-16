МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue отложено до 29 ноября. Маск признался, что испытывает трудности с бизнесом Tesla

Ранее газета Washington Post со ссылкой на разосланное сотрудникам письмо сообщила, что 10 ноября в компании Twitter приняли решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с аккаунтами, выдающими себя за другие лица. При этом издание утверждало, что, несмотря на ограничение продажи подписки, обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям. Маск 13 ноября заявил, что продажа подписок может возобновиться к концу этой недели.

"Перезапуск Blue Verified отложен до 29 ноября, чтобы удостовериться в надежности (подписки)", — написал Маск на своей странице в Twitter.

Новый владелец платформы подчеркнул, что в обновленной версии подписки изменение ранее подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации и вернуть ее можно будет только после того, как соцсеть подтвердит, что новое имя пользователя соответствует условиям пользовательского соглашения.

Платная подписка Twitter Blue среди прочего позволяет пользователям получить в социальной сети "синюю галочку", которая ранее означала, что аккаунт верифицирован.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. В конце октября новым владельцем компании стал американский предприниматель Илон Маск, который купил Twitter за 44 миллиарда долларов.