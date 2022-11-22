МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Задержки и отмены авиационных рейсов прогнозируются на этой неделе на территории Якутии из-за сильных туманов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Turkish Airlines отменила прямые рейсы из Калининграда в Анталью

"В Республике Саха (Якутия) из-за морозных туманов с высокой вероятностью прогнозируются задержки и отмены авиарейсов", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые института также отмечают, что на водоемах Центрального, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов повышаются риски провала людей и техники под неокрепший лед.