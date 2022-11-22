МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует в 2023 году произвести минимум 50 тысяч машин новых брендов, а по оптимистичному сценарию — 70 тысяч и более, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов. Россиянам объяснили, когда и почему в стране могут подешеветь автомобили

"С развитием нового сотрудничества, мы думаем, что в следующем году сможем выйти на производство 50 тысяч автомобилей по плохому варианту", — отметил он, отвечая на вопрос производстве на "Автоторе".

"При хорошем развитии может быть и 70 тысяч, если совсем уж будет хорошо, то будем и эту цифру превышать. Нам даже этот объем дает уже некоторую устойчивость, но это далеко не точка безубыточности", — добавил он.

Горбунов подтвердил, что сейчас производство автомобилей на "Автоторе" приостановлено. Однако отметил, что холдинг уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено.

О каких именно партнерах речь — Горбунов не раскрыл, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, каких именно моделей — топ-менеджер также не уточнил.

Также сообщается, что "Автотор" планирует внести изменения в специнвестконтракт до конца текущего года: они не коснутся объема запланированных инвестиций в 32 миллиарда рублей, но в нем будут отражены новые партнеры.

"До конца года мы планируем сделать уточняющие изменения, но они не касаются обязательств по объему инвестиций в 32 миллиарда рублей, объему уплачиваемых налогов и созданию рабочих мест. Мы изменим только имена собственные: продукции и наших партнеров, но это объективная необходимость", — рассказал Горбунов.

"Автотор" заключил СПИК с Минпромторгом и властями Калининградской области в 2019 году. В прошлом году компания его скорректировала, увеличив объем инвестиций на 20 миллиардов рублей, до 32 миллиардов рублей. Уточнялось, что дополнительные инвестиции в производство связаны с планами компании по выпуску электрокаров и автокомпонентов.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.