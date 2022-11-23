МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на комментарий президента страны Анджея Дуды в связи с назначением скандально известного дипломата Андрея Мельника на пост заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее президент Польши назвал назначение Мельника "суверенным решением украинской власти" и подчеркнул, что Варшава не выдвигала претензий Украине по этому поводу. Вместе с тем Дуда в комментарии к заявлению Мельника о Волынской резне рекомендовал ему тщательнее изучить исторические факты, чтобы иметь "объективное представление" об указанных случившемся.

Публикация wPolityce вызвала бурный читательскую реакцию.

Пользователь с ником Gln так увидел ситуацию: "Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Анджей "взвешивайте свои слова" Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение".

Другой читатель дал президенту Дуде совет: "Переезжай на Украину, Польшу оставь в покое, там твоя родина и там твой друг Зеленский".

Также с обвинениями выступил пользователь Zzz: "Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца".

"Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года", — вторил ему Szumowski z Bratem.

"Таких, как Мельник, на Украине тысячи, а в Польше недостатка в идиотах нет", — отметил Start Wiarus.

А Greg призвал применить меры к Мельнику: "Господин президент, поэтому со стороны Польши должно быть суверенное решение приостановить все поездки любых польских официальных лиц в Киев. И объявить Мельника персоной нон грата".

Более мягкие меры предложила Ewa: "Польша должна немедленно предложить Украине бесплатные учебники новейшей истории для Мельника и официально передать их Зеленскому".