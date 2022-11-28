МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. По словам осведомленных источников, Луис Инасиу Лула да Силва, недавно избранный президентом Бразилии, может на несколько месяцев повременить со своими планами в отношении государственной нефтяной компании Petrobras, которая официально называется Petroleo Brasileiro SA. Нынешний гендиректор Кайо Паес де Андраде, назначенный действующим правительством, планирует сдать свои полномочия в апреле. Акции Petrobras упали после президентских выборов в Бразилии

До тех пор Андраде, назначенный на данный пост президентом Жаиром Болсонару в июле, планирует реализовывать стратегию действующего правительства, рассказали источники на условиях анонимности, поскольку обсуждения ведутся в частном порядке.

Источники сообщили агентству Reuters, что Лула назначил на ноябрь собеседования с ведущими кандидатами, которые рассматриваются как преемники Андраде на посту главы Petrobras. Однако официальное назначение, проверка, одобрение советом директоров и голосование акционеров могут занять несколько месяцев после инаугурации Лулы, которая должна состояться 1 января.

Между тем новый 5-летний бизнес-план компании, который должен быть озвучен 30 ноября нынешним руководством, в части стратегии практически не изменится, при этом инвестиции в обновленном плане составят около 70 млрд долларов, говорят собеседники.

Лула и его советники утверждают, что Petrobras следует увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и перерабатывающие предприятия, завершить программу продажи активов и в большей степени стимулировать региональное развитие.

Но, по словам источников, у Андраде нет желания отказываться от продажи активов за пределами ключевого бизнеса прибрежной добычи нефти и газа, хотя команда переходного периода Лулы призвала отложить подобные сделки.

Другой собеседник говорит, что Андраде вряд ли покинет Petrobras ранее апреля, даже если в итоге на него начнут оказывать давление.

Чтобы поставить нового гендиректора без отставки Андраде, правительству Лулы придется назначить своего кандидата в совет директоров, получить одобрение на собрании акционеров, где у правительства большинство голосов, а потом позволить совету выбрать гендиректора из своего состава.