МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поправки к законопроекту, разработанные Минфином и одобренные правительством, позволят сократить количество лицензий на производство коньяка полного цикла до одной, сказано в сообщении Минфина России. Минфин рассказал о сроках старта эксперимента по онлайн-продаже вина

"Минфин России разработал ряд упрощений для участников рынка алкогольной продукции. Поправки к законопроекту сегодня одобрены правительством России. Так, сокращается до одной количество лицензий на производство коньяка полного цикла. Сейчас такие производители получают две лицензии – отдельно на производство дистиллята и коньяка", — говорится в сообщении.

Добавляется также, что согласно поправкам вводится переходный период для положений закона о регулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, которые работают на территории новых субъектов РФ. "Это позволит бизнесу адаптироваться к требованиям отраслевого законодательства", — отмечается в сообщении.

Кроме того, будет создана новая федеральная специальная марка (ФСМ). В эту марку включат эмблему "Вино России". Сейчас же, если бутылка вина маркирована как ФСМ, так и эмблемой "Вино России", то эти марка и эмблема наносятся на этикетку по отдельности.

Также, как говорится в материалах ведомства, для Крыма и Севастополя до 1 января 2025 года будет продлен переходный период применения к лицензиатам требования по использованию только основного технологического оборудования, принадлежащего им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требования о наличии в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде по договорам на срок не менее одного года производственных и складских помещений.