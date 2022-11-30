ВАРШАВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Польский нефтехимический концерн Orlen завершил сделку по продаже государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ, сообщает Orlen. Польша призвала ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти

Продажа части акций Гданьского НПЗ и некоторых других активов была одним из антимонопольных условий поглощения Orlen другого польского концерна Lotos.

"Orlen завершил сделки с Aramco в области нефтеперерабатывающего завода и реактивного топлива в связи со слиянием с группой Lotos", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках сделки "Orlen сохранила 70% доли в Гданьском НПЗ с общей перерабатывающей мощностью 210 тысяч баррелей в день". Aramco же будет владеть 30% акций НПЗ, 100% его оптового бизнеса и 50% бизнеса в области реактивного топлива в BP Europa SE, работающих в семи польских аэропортах.

Кроме того, стороны заключили соглашение, по которому Aramco будет поставлять сырье, покрывающее около 45% спроса Orlen Group на нефть. "Шоковая терапия". Саудовская Аравия приготовила сюрприз для США

Также PKN Orlen, Aramco и саудовская Sabic подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического обоснования и технического анализа для потенциального совместного нефтехимического проекта в Гданьске.

"Закрытие сделки с Aramco имеет стратегическое значение для дальнейшего обеспечения поставок сырья не только в Польшу, но и в весь регион. Мы создали самую большую группу в Центральной Европе, сильную в бизнесе в нескольких различных областях, что гарантирует дальнейшее динамичное развитие текущей деятельности, а также эффективное вступление в новые направления бизнеса. Это означает для нас новые возможности роста, которые позволят продолжать расти в перспективных областях, включая продукты с высокой маржой", — заявил председатель правления Orlen Даниель Обайтек.