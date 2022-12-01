НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек — ПРАЙМ. Переговоры Пакистана с Россией о закупках нефти пока закончились безрезультатно: Исламабад просил скидку в 30-40%, но российская сторона не смогла ее предложить, пообещав однако рассмотреть запрос Пакистана позже, пишет в четверг крупное пакистанское издание The News со ссылкой на источники. В Ливии вычислили объем нефтедобычи, необходимый для экономического сдвига

В начале недели представитель министерства энергетики Пакистана сообщил, что официальная делегация страны начала трехдневный визит в Москву для переговоров с российскими властями о возможности импорта сырой нефти по сниженной цене, способах оплаты, стоимости доставки и других вопросах.

"Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам. Однако источники сообщили, что Россия может предложить нефть по ценам, которые она предоставляет своим крупным странам-клиентам, которые являются надежными и устойчивыми экономиками, в подходящее время. По их словам, сейчас все объемы переданы крупным покупателям", — сообщает издание.

Как сообщил собеседник The News, в ходе переговоров в Москве делегация Пакистана запросила скидку в 30-40% на российскую сырую нефть. Источник назвал возможный уровень "потолка" цен на российскую нефть

Ранее министр финансов Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад попытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые были согласованы Индией.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти.