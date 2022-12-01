МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,7% на позитивном внешнем фоне и небольшом ослаблении рубля к доллару, в лидерах роста акции золотодобытчиков, следует из данных Московской биржи. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

Индекс Мосбиржи к 12.35 мск повышался на 0,75% — до 2190,74 пункта, индекс РТС — на 0,3%, до 1128,58 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек – до 61,15 рубля. Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent поднималась на 0,44%, до 87,35 доллара за баррель. Азиатские биржи завершили торги в существенном плюсе.

Малоликвидные акции "Камаза" дорожают на 0,83% на новостях об ожидаемом росте чистой прибыли по МСФО в этом году. Кроме того, гендиректор компании Сергей Когогин сообщил о ее планах сформировать "легковой дивизион", хотя и не уточнил подробностей.

В лидерах роста — бумаги Polymetal (+3,25%), "Селигдара" (+2,46%), Qiwi (+2,36%), "Полюса" (+1,98%), "Русагро" (+1,89%), "М.Видео" (+1,58%). В лидерах снижения — акции МТС (-0,74%), "Аэрофлота" (-0,48%) и расписки ЦИАНа (-0,88%). Курс рубля снижается против доллара и евро

"В среду на мировом рынке резко усилился спрос на риск. Инвесторы позитивно восприняли очередные призывы Джерома Пауэлла к замедлению роста ставки (в остальном ничего нового сказано не было), вчерашние данные по инфляции в еврозоне и статистику от ADP, показавшую более слабый, чем прогнозировалось, рост занятости", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Мягкая риторика главы Федрезерва может особенно благоприятно повлиять на акции российских золотодобывающих компаний", — считает Федор Корначев из SberCIB.