МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных, микрофинансовых (МФО) и коллекторских организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Госдума усилила контроль ЦБ за кредитными рейтинговыми агентствами

Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Законопроект, внесенный правительством РФ, распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. При этом в качестве представителя кредитора взаимодействовать с должником по возврату просроченной задолженности сможет только профессиональный коллектор.

ФССП должна будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень банков и МФО, занимающихся возвратом просроченной задолженности физлиц. Этот перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Банком России и размещаться на официальном сайте ФССП. Причем включенным в реестр и перечень организациям предоставляется возможность взаимодействовать с должником через единый портал госуслуг.

"Реализация предусмотренных законопроектом изменений повлечет за собой существенное увеличение количества подконтрольных ФССП России субъектов, с 400 до порядка 2200 единиц, в число которых войдут профессиональные коллекторские организации и примерно 1400 микрофинансовых и 400 кредитных организаций", — указывается в пояснительной записке. В Госдуме не поддержали привязку стоимости микрозаймов к ключевой ставке

Законопроект обязывает банки и МФО при взаимодействии с должниками и иными лицами делать аудиозапись как личных встреч, так и телефонных переговоров, и использовать робот для отправки голосовых сообщений. Эти организации будут обязаны фиксировать любые сообщения, передаваемые при взаимодействии по поводу долга, и хранить их три года. А до общения с должником они должны будут уведомить ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи.

Помимо этого, документ запрещает общаться с должниками по вопросам возврата их задолженности в период кредитных каникул. А ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 60 календарных дней, причем ограничения могут распространяться как на один, так и на несколько способов общения.