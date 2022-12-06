ГД в первом чтении ужесточила требования к банкам, МФО и коллекторам при возврате долгов
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных, микрофинансовых (МФО) и коллекторских организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан.
Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Законопроект, внесенный правительством РФ, распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. При этом в качестве представителя кредитора взаимодействовать с должником по возврату просроченной задолженности сможет только профессиональный коллектор.
ФССП должна будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень банков и МФО, занимающихся возвратом просроченной задолженности физлиц. Этот перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Банком России и размещаться на официальном сайте ФССП. Причем включенным в реестр и перечень организациям предоставляется возможность взаимодействовать с должником через единый портал госуслуг.
"Реализация предусмотренных законопроектом изменений повлечет за собой существенное увеличение количества подконтрольных ФССП России субъектов, с 400 до порядка 2200 единиц, в число которых войдут профессиональные коллекторские организации и примерно 1400 микрофинансовых и 400 кредитных организаций", — указывается в пояснительной записке.
Законопроект обязывает банки и МФО при взаимодействии с должниками и иными лицами делать аудиозапись как личных встреч, так и телефонных переговоров, и использовать робот для отправки голосовых сообщений. Эти организации будут обязаны фиксировать любые сообщения, передаваемые при взаимодействии по поводу долга, и хранить их три года. А до общения с должником они должны будут уведомить ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи.
Помимо этого, документ запрещает общаться с должниками по вопросам возврата их задолженности в период кредитных каникул. А ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 60 календарных дней, причем ограничения могут распространяться как на один, так и на несколько способов общения.
https://1prime.ru/News/20221206/839071360.html