МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Срок подачи конкурсных документов на проектирование и строительство линии легкорельсового транспорта в Красноярске истек в среду, 7 декабря. Это следует из заявки, размещенной на торговой площадке "Росэлторг".

Заявка (лот 1) предполагает разработку проектной и рабочей документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске и выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте.

Согласно приложенному к заявке протоколу вскрытия конвертов, единственную единственную заявку подала ГК "Бамтоннельстрой-Мост". Окончательные итоги тендера в ближайшее время подведет конкурсная комиссия.

ГК "Бамтоннельстрой-Мост" — одно из крупнейшей строительных предприятий России, специализирующаяся на строительстве подземных и мостовых сооружений. Компания строила мосты и прокладывала тоннели Байкало-Амурской магистрали, включая самый сложный в мире тоннель — Северомуйский.

Метро в Красноярске начали строить еще в 1995 году, но из-за возникших сложностей с финансированием проект был заморожен. Теперь предполагается, что строительство первой линии завершится к 2026 году. По проекту красноярское метро будет подземно-наземное. На участке протяженностью около 11 км (от улицы Высотной до улицы Шахтеров) разместят 6 станций: 4 подземных и 2 наземных. Впоследствии при необходимости маршрут можно продлить еще на 4 км и добавить 6 наземных станций.