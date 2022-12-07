МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Переориентация значительной части выпавших объёмов экспорта леса на восточные рынки нецелесообразна из-за снижения закупочных цен и высоких транспортных расходов, заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совфеде. ФТС России рассказала о рекордном объеме контрабанды леса в 2022 году

"В настоящее время лесной комплекс Российской Федерации подвергается трансформации. В стране формируются новые экономические условия. Переориентация значительной части выпавших объемов экспорта лесоматериалов на восточные рынки становится экономически нецелесообразной ввиду снижения закупочных цен и кратного роста транспортных затрат", — сказал он.

По словам Воробьева, это уже негативным образом сказывается на отрасли, поэтому, если не будет принят комплекс мер по поддержке отрасли, это может привести к росту социальной напряженности.

Сенатор напомнил, что Совет подготовил ряд долгосрочных мер по поддержке лесного комплекса, направленных на развитие внутреннего рынка, в Госдуму был направлен законопроект, касающийся совершенствования арендных отношений в лесной отрасли. Также продолжается работа по регулированию отношений в сфере строительства лесных дорог, сообщил он.

В свою очередь, председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных заявил о необходимости внедрения новых подходов в систему управления лесным комплексом.

"Потенциал лесного комплекса – колоссальный, но только внедрение новых подходов в систему управления решит задачу устойчивого развития отрасли в условиях санкций и дефицита бюджета", — подчеркнул он.

По итогам заседания Совета был принят проект решения, который будет направлен в кабмин.