МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Главы стран-членов ЕАЭС затронут вопрос формирования общего рынка газа в рамках саммита в Бишкеке, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Песков рассказал о целях создания "газового союза"

"Состоится обмен мнениями по тематике формирования общего рынка газа", — сказал он.

Кроме того, участники мероприятия примут решение о создании энергетического совета, в который войдут руководители профильных ведомств стран союза, и согласуют новый механизм взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Ушаков также не исключил, что на саммите могут поднять вопрос формирования "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Помимо этого, лидеры примут эффективные меры для развития экономик на фоне глобальной волатильности, добавил он.

Саммит глав стран ЕАЭС пройдет в Бишкеке в пятницу 9 декабря.