Лидеры стран ЕАЭС обсудят формирование общего рынка газа
Ушаков заявил, что лидеры стран ЕАЭС в пятницу обсудят формирование общего рынка газа
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Главы стран-членов ЕАЭС затронут вопрос формирования общего рынка газа в рамках саммита в Бишкеке, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Состоится обмен мнениями по тематике формирования общего рынка газа", — сказал он.
Кроме того, участники мероприятия примут решение о создании энергетического совета, в который войдут руководители профильных ведомств стран союза, и согласуют новый механизм взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.
Ушаков также не исключил, что на саммите могут поднять вопрос формирования "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Помимо этого, лидеры примут эффективные меры для развития экономик на фоне глобальной волатильности, добавил он.
Саммит глав стран ЕАЭС пройдет в Бишкеке в пятницу 9 декабря.
https://1prime.ru/News/20221208/839103668.html
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