МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза планируют одобрить старт переговоров о создании ЗСТ с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин и президент ОАЭ отметили эффективность совместной работы в ОПЕК+

Саммит ЕАЭС пройдет 9 декабря в Бишкеке. Президент Владимир Путин примет участие в мероприятии.

По словам Ушакова, повестка саммита включает в себя обсуждение запуска переговорного процесса с ОАЭ по вопросу создания зоны свободной торговли.

Кроме того, отметил он, лидеры должны утвердить главные направления деятельности ЕАЭС на следующий год. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны также проанализируют текущие проблемы в рамках союза, установят ориентиры для углубления интеграции и развития сотрудничества в энергетическом и торговом секторах.

Помимо этого, российская сторона озвучит основные приоритеты на 2023 год.