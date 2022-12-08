Лидеры ЕАЭС одобрят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
Ушаков сообщил, что лидеры ЕАЭС одобрят начало переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза планируют одобрить старт переговоров о создании ЗСТ с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Саммит ЕАЭС пройдет 9 декабря в Бишкеке. Президент Владимир Путин примет участие в мероприятии.
По словам Ушакова, повестка саммита включает в себя обсуждение запуска переговорного процесса с ОАЭ по вопросу создания зоны свободной торговли.
Кроме того, отметил он, лидеры должны утвердить главные направления деятельности ЕАЭС на следующий год. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны также проанализируют текущие проблемы в рамках союза, установят ориентиры для углубления интеграции и развития сотрудничества в энергетическом и торговом секторах.
Помимо этого, российская сторона озвучит основные приоритеты на 2023 год.
https://1prime.ru/News/20221208/839103810.html
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