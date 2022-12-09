ГУМЧС Подмосковья сообщило об одном погибшем в результате пожара в ТЦ "МЕГА Химки"
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Экстренные службы Подмосковья подтвердили гибель одного человека при пожаре в ТЦ "МЕГА Химки", передают РИА Новости.
Пожар возник утром 9 декабря в строительном магазине OBI. Огонь достиг площади в семь тысяч квадратных метров и был локализован.
В результате инцидента обрушилась кровля. Другие секции торгового центра не пострадали, однако торговый центр в пятницу будет закрыт.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Изначально основной версией инцидента был поджог, однако позже экстренные службы ее опровергли. Как уточняется, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрического оборудования или нарушения правил пожарной безопасности во время работ.
Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от пожара с учетом припаркованных рядом с ТЦ автомобилей в 20-30 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/News/20221209/839111078.html
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