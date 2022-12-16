Крупные российские корпорации хотят добывать редкоземельные металлы в ДНР
Вице-премьер ДНР Ежиков: российские компании хотят добывать редкоземельные металлы в регионе
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ДОНЕЦК, 16 дек — ПРАЙМ. Крупные российские компании выразили интерес к добыче в Донецкой Народной Республике редкоземельных металлов, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер региона Владимир Ежиков.
"Отдельно можно сказать по запасам по недрам федерального значения, наработки идут совместно с Роснедрами в части определенных запасов редкоземельных элементов", — отметил он
Вице-премьер подчеркнул, что некоторые крупные отечественные корпорации заинтересовались в организации добычи специфических видов недр. В данный момент ДНР ведет переговоры с этими компаниями.
Ежиков добавил, что добываемый в регионе уголь обладает серьезным экспортным потенциалом. Кроме того, в ДНР возможна добыча гранита с более чем 1200 твердостью.
https://1prime.ru/News/20221216/839196977.html
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