ДОНЕЦК, 16 дек — ПРАЙМ. Крупные российские компании выразили интерес к добыче в Донецкой Народной Республике редкоземельных металлов, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер региона Владимир Ежиков. Стратегии развития автопрома и металлургии примут до конца года

"Отдельно можно сказать по запасам по недрам федерального значения, наработки идут совместно с Роснедрами в части определенных запасов редкоземельных элементов", — отметил он

Вице-премьер подчеркнул, что некоторые крупные отечественные корпорации заинтересовались в организации добычи специфических видов недр. В данный момент ДНР ведет переговоры с этими компаниями.

Ежиков добавил, что добываемый в регионе уголь обладает серьезным экспортным потенциалом. Кроме того, в ДНР возможна добыча гранита с более чем 1200 твердостью.