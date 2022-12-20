МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который возвращает лицензирование автомобильных перевозок спирта и спиртосодержащей продукции, осуществляемых иностранными компаниями, из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ГД одобрили ко второму чтению упрощения для участников алкогольного рынка

Сейчас из-под лицензирования выведены международные автомобильные перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции крепостью более 25%, осуществляемые иностранными перевозчиками – юрлицами (за исключением перевозчиков из стран ЕАЭС), если пункт отправления находится на территории России, а пункт назначения — за пределами ЕАЭС.

Эта норма была введена в рамках мер по борьбе с коронавирусом для оказания помощи третьим странам, испытывающим острый дефицит сырья для производства спиртосодержащих дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов.

В настоящее время эта норма создает неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС, а также для российских перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не входящих в этот союз. В связи с этим законопроект с 1 марта 2023 года отменяет эту норму и возвращает лицензирование соответствующих перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками из государств, не входящих в ЕАЭС.

В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, позволяющую организациям и ИП Донецкой и Луганской народных республик, имеющим право на импорт алкоголя, ввозить его в страну без нанесения федеральных акцизных марок. Это касается алкоголя, который перемещен через госграницу РФ и задекларирован до вступления закона в силу или не позднее 45 дней после этой даты, и до 1 мая 2023 года перевезен на территорию ДНР или ЛНР.

Маркировка такой алкогольной продукции будет осуществляться в соответствии с законодательством этих республик, а ее оборот возможен только на их территориях и до окончания срока годности.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, вступающих в силу с марта.