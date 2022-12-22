МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в понедельник-вторник подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть. Путин оценил ситуацию на российском рынке труда

"Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", — сказал Путин журналистам.

По словам президента, какого-либо ущерба для российской экономики, для ТЭКа не просматривается, Россия примерно и продает нефть по тем ценам, которые установлены в качестве потолка.

"Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка", — сказал Путин, добавив, что потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет — ни для ТЭКа, ни для бюджета.

"Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но… мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет", — сказал глава государства.

При этом, вводя потолок цен на российскую нефть, Запад пытается внедрить в рыночную экономику совершенно не присущий ей инструмент, заявил Путин.

"Но дело совершенно не в этом. А дело в том, что в мировую энергетику и в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель, покупатель старается внедрить в сознание и практику всего мира новые, совершенно не присущие рыночной экономике элементы. Нерыночное регулирование", — сказал он.

Введение потолка цен на российскую нефть — это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, подчеркнул президент.

"Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики. Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить", — сказал Путин на пресс-подходе.

Он также добавил, что введение потолка цен на газ не приведет ни к чему хорошему точно так же, как и в аналогичной ситуации с ценами на нефть.

"Попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же как и в нефтяной", — сказал российский лидер и добавил, что в свое время именно Еврокомиссия "навязывала нам переход на рыночное, так называемое, ценообразование, на биржевое ценообразование на газ".

"Мы говорили им, что так рынок газа не работает, это приведет к тяжелым последствиям. Именно сейчас это и получилось. Теперь они не знают, как отсюда вырулить и пытаются регулировать цены и на газ", — заявил он.

Наконец, по словам президента, введение потолка цен на газ — это попытка административного регулирования, и если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, Россия оставляет за собой право на ответ.

"Вы знаете, правда, это немножко другое регулирование, чем попытка регулирования цен на нефть. Здесь больше Еврокомиссия говорила о том, что нужно регулировать ситуацию на бирже, делается привязка к СПГ, говорится о том, что цены должны коррелироваться с ценами на СПГ и так далее, но все равно это попытка административного регулирования цен", — сказал Путин и подчеркнул, что в Кремле "внимательно следят" за этим.

"Наблюдаем и оставляем за собой право, если вся эта предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты, контракты "Газпрома" со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты, мы оставляем за собой право подумать о том, обязаны ли мы выполнять эти контракты", — добавил он.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.