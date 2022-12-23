МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российский экипаж сухогруза EROS I, находящегося в порту Венесуэлы, жалуется на длительные задержки по зарплате и плохое снабжение продовольствием, моряки просят помощи в списании, сообщает первичная профсоюзная организация моряков Российского профсоюза моряков (РПСМ) Владивостока. Росстат отметил рост задолженности по зарплате в России в ноябре

"Профком моряков Владивостока был проинформирован капитаном судна LEROS I (флаг Панамы), находящегося в порту Венесуэлы, о ситуации на борту: продукты питания доставлялись в половинном размере, заработная плата не выплачивалась с октября, а некоторым членам экипажа – с августа. У многих офицеров закончились сроки контрактов. Оператор – компания Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированная на Кипре, — постоянно обещала перевести средства на счета экипажа, но денег своих моряки не получали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находятся 13 россиян, трудоустроенных через дальневосточный круинг, и пять индонезийцев. Они также сообщают о сложностях с аппаратурой на судне, требующей ремонта: с августа заявки на техснабжение и обслуживание игнорировались.

По данным профсоюза, причиной ситуации на борту стали неурегулированные финансовые вопросы между компанией-оператором, зарегистрированным в Либерии судовладельцем Balena Marine Inc, и агентами в порту. Капитан обращался к оператору и агенту, но результата не было, поэтому он связался с профсоюзом. Там ему посоветовали обратиться в страховую и к государству флага.

После этого оператор сообщил капитану судна, что вскоре на борт прибудут сменщики для него и старшего механика. Также посольство России в Каракасе помогло доставить на борт немного продуктов. Кроме того, судовладелец сообщил об урегулировании вопроса продажи судна и обещал в скором времени списать моряков и погасить долги.

По словам инспектора Международной федерации транспортников во Владивостоке и председателя первичной профсоюзной организации моряков Российского профсоюза моряков (РПСМ) Владивостока Петра Осичанского, профсоюз продолжает держать связь с моряками.