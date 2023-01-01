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Лула да Силва стал президентом Бразилии
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Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в конгрессе страны. Лула да Силва победил... ПРАЙМ, 01.01.2023
новости, бразилия, лула да силва, присяга
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАЗИЛИА, 1 янв — ПРАЙМ. Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в конгрессе страны.
Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, с небольшим отрывом обогнав своего соперника экс-президента Жаира Болсонару.