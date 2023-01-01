БРАЗИЛИА, 1 янв — ПРАЙМ. Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии, передает корреспондент РИА Новости. Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Церемония прошла в конгрессе страны.

Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, с небольшим отрывом обогнав своего соперника экс-президента Жаира Болсонару.