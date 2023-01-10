МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к некоторому росту после утреннего снижения, рынки ожидают позднее во вторник выступления главы Федеральной резервной системой (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствую данные торгов. Кремль внимательно следит за ситуацией с ценами на нефть

По состоянию на 14.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,36%, до 79,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 75,03 доллара.

Рынки ждут выступления Пауэлла, который может дать сигналы по поводу монетарной политики регулятора. Эта политика оказывает определяющее влияние на мировые финансовые рынки, в том числе на торговлю фьючерсами на нефть.

В целом же ценам не дают сильно упасть ожидания дополнительного спроса со стороны Китая, где на днях был полностью отменен карантин и анализы для приезжающих из-за границы, введенные ранее в связи с новыми случаями заболеваний ковидом. Китай — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому эти ожидания отражаются на прогнозах спроса на сырье.