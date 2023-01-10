Цены на нефть перешли к росту перед выступлением главы Федрезева
Нефть Brent подорожала до 79,94 доллара за баррель перед выступлением главы ФРС Пауэлла
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к некоторому росту после утреннего снижения, рынки ожидают позднее во вторник выступления главы Федеральной резервной системой (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 14.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,36%, до 79,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 75,03 доллара.
Рынки ждут выступления Пауэлла, который может дать сигналы по поводу монетарной политики регулятора. Эта политика оказывает определяющее влияние на мировые финансовые рынки, в том числе на торговлю фьючерсами на нефть.
В целом же ценам не дают сильно упасть ожидания дополнительного спроса со стороны Китая, где на днях был полностью отменен карантин и анализы для приезжающих из-за границы, введенные ранее в связи с новыми случаями заболеваний ковидом. Китай — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому эти ожидания отражаются на прогнозах спроса на сырье.
https://1prime.ru/News/20230110/839431504.html
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