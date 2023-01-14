ДОНЕЦК, 14 янв — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной политики ДНР сообщило, что в республике были выданы первые сертификаты на материнский капитал. В ДНР сообщили о принятии законов, направленных на стимулирование бизнеса

"Отделением Социального фонда России по Донецкой Народной Республике выданы первые государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Министерство отметило, что обладательницами таких документов стали жительницы Володарского и Тельмановского районов ДНР.

Ведомство подчеркнуло, что с января текущего года службы отделения Социального фонда России по ДНР в полной мере занимается реализацией прав граждан республики, претендующих на дополнительные меры поддержки, в том числе на обращение за получением сертификата на материнский капитал.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что с 1 января 2023 года материнским капиталом, который выплачивается в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, воспользовались более 14 тысяч семей этих территорий.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.