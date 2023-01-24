Премьер Абхазии Анкваб: страна обсуждает с Россией выделение кредита в 1,5 миллиарда рублей
СУХУМ, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Абхазии ведут переговоры с Россией о выделении инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей для развития энергетической отрасли, сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб на расширенном совещании у президента Аслана Бжании по итогам 2022 года.
По словам Анкваба, запланированная на 2023 год сумма в размере 200 миллионов рублей для поддержки энергоотрасли, является недостаточной.
"Поэтому нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей", — сказал он.
Премьер отметил, что абхазская энергоотрасль нуждается в реабилитации передающих и распределительных сетей, строгом учете потребления электроэнергии и высокой собираемости платежей. "При этом хочу подчеркнуть, что в условиях социально ориентированных бюджетных обязательств государства республика в обозримом будущем не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций", — заявил он.
По словам Анкваба, в 2022 году государство инвестировало в энергетическую отрасль 566,4 миллиона рублей.
Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что Абхазия должна позволить частным инвесторам вкладывать деньги в энергетику.
https://1prime.ru/News/20230124/839573288.html