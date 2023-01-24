СУХУМ, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Абхазии ведут переговоры с Россией о выделении инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей для развития энергетической отрасли, сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб на расширенном совещании у президента Аслана Бжании по итогам 2022 года. Премьер Абхазии не исключил развития авиатранзита через республику

По словам Анкваба, запланированная на 2023 год сумма в размере 200 миллионов рублей для поддержки энергоотрасли, является недостаточной.

"Поэтому нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 миллиарда рублей", — сказал он.

Премьер отметил, что абхазская энергоотрасль нуждается в реабилитации передающих и распределительных сетей, строгом учете потребления электроэнергии и высокой собираемости платежей. "При этом хочу подчеркнуть, что в условиях социально ориентированных бюджетных обязательств государства республика в обозримом будущем не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций", — заявил он.

По словам Анкваба, в 2022 году государство инвестировало в энергетическую отрасль 566,4 миллиона рублей.

Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что Абхазия должна позволить частным инвесторам вкладывать деньги в энергетику.