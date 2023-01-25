МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Правительство Великобритании будет субсидировать компании, производящие полупроводники, для развития этой отрасли и снижения зависимости от других стран, сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на официальные лица. Промпроизводство в Великобритании сократилось в ноябре

"Правительство Великобритании обеспечит прямое финансирование из средств налогоплательщиков для поддержки британских компаний, производящих полупроводники, в рамках стратегии (поддержки) сектора", — говорится в сообщении агентства.

По информации официальных лиц, финансовая помощь будет предоставляться как для стартапов, так и для помощи в развитии уже существующих предприятий. Министры также создадут целевую группу "для координации общественной и частной поддержки" производства полупроводников в Британии в течение трех последующих лет, пишет Блумберг.

Точная сумма финансовой поддержки пока не была согласована с министерством финансов, однако, как сообщил агентству источник, речь идет о сумме до 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее комитет британского парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии раскритиковал правительство за отсутствие стратегии развития отрасли полупроводников.

Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках.