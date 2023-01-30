МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Exxon Mobil Corp сообщила, что планирует запустить крупный завод по выработке водорода в Техасе в 2027 или 2028 году. Об этом Reuters рассказал президент подразеления низкоуглеродных видов энергии Дэн Амманн. Exxon Mobil подтвердила уход из России

Это подразеление входит в программу Exxon по созданию нового бизнеса, который бы зарабатывал на сокращении выбросов парниковых газов и работал бы с компаниями, которые хотят сократить выбросы углекислого газа от своих операций. Exxon оценивает рентабельность этого бизнеса как минимум в 10%.

Exxon заложила в бюджете на 2022-2027 годы 7 млрд долларов на проекты в области водорода, улавливания углекислого газа и биотоплива. Окончательное инвестиционное решение по водородному проекту, как ожидается, будет принято к 2024 году.

"Люди поймут, что это работает и может быть экономически целесообразным", — сказал Амманн.

Exxon указала, что завод в Бэйтауне (Техас), как ожидается, будет производить ежедневно по 1 млрд кубических футов "голубого" водорода, при сгорании которого нет выбросов. Такое топливо предназначено для тех сфер тяжелой промышленности, где идет переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Голубой водород получают из природного газа с улавливанием углекислого газа. Exxon планирует на постоянной основе хранить под землей 98% углекислого газа, который выделяется в процессе, или 7 млн метрических тонн в год.

В прошлом году Exxon заключила первое коммерческое соглашение о хранении углекислого газа с мировым лидером по производству аммиака CF Industries. Аммиак в жидком виде может использоваться в качестве носителя для доставки водорода в разные уголки мира. Exxon рассчитывает стать игроком на рынке коммерческого хранения углекислого газа, который к 2050 году, по прогнозам, достигнет 4 трлн долларов.

"Начинают вырисовываться основы бизнеса низкоуглеродных решений", — сказал Амманн.