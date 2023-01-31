МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, в 2022 году составила 55,74 миллиарда долларов, что в 2,4 раза больше прошлогоднего уровня в 23,04 миллиарда, говорится в сообщении компании. Exxon Mobil планирует запустить завод по выпуску водорода

Прибыль на акцию составила 13,26 доллара против в 5,39 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась в годовом выражении почти в 1,4 раза — до 413,68 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 12,75 миллиарда долларов, что в 1,4 раза выше в годовом выражении. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 3,09 доллара против 2,08 доллара годом ранее, скорректированный показатель прибыли достиг 3,4 доллара при прогнозе в 3,29 доллара. Выручка компании выросла на 12% и составила 95,429 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 97,17 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов в пересчете на нефтяной эквивалент выросла по итогам 2022 года на 0,7% — до 3,737 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом квартале – на 0,2% в годовом выражении, до 3,822 миллиона баррелей в сутки.

На предторгах акции компании дешевеют на 3,2%.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.