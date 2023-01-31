МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "Ива Партнерс" до ruB+, прогноз рейтинга развивающийся, говорится в сообщении агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "АльфаСтрахования" на уровне "ruAAA"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности финансовой компании ООО "Ива Партнерс" до уровня ruВ+, прогноз по рейтингу — развивающийся", — сообщается в пресс-релизе. Там же указывается, что пересмотр уровня рейтинга связан, прежде всего, с результатами мероприятий по восстановлению платежеспособности компании после наступления маржинкола (принудительного закрытия части позиций для восстановления нормального значения долговой нагрузки — ред.) на Московской бирже в феврале-марте 2022 года.

"С учетом докапитализации компании на 500 миллионов рублей в июле 2022 года норматив достаточности капитала на 30 сентября 2022 года составил 9,2%, норматив краткосрочной ликвидности – 124,9%. Показатели ликвидности, рассчитанные по методологии агентства, находятся на умеренном уровне и, несмотря на рост, продолжают оказывать некоторое давление на уровень рейтинга", — уточняется в релизе.

В числе позитивных факторов агентство отмечает высокую капитализацию компании: на 30 июня отношение собственных средств по форме расчета Банка России за вычетом МРСС к операционным расходам за последние 12 месяцев составило 2,1, аналогичный показатель на 30 сентября составил 1,04. Степень информационной прозрачности оказывает позитивное влияние на рейтинг, добавляет агентство.

Уровень корпоративного управления компании "Эксперт РА" оценивает как умеренный. В числе недостатков агентство отмечает отсутствие коллегиального исполнительного органа, а также независимых директоров в составе совета директоров. В части риск-менеджмента отмечается высокая степень регламентации системы управления рисками, в том числе наличие документов по управлению каждым типом риска.

ООО "Ива Партнерс" является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Количество клиентов на брокерском обслуживании по состоянию на 30 июня составляло 1700, однако число активных клиентов составляло всего 24. Количество клиентов на депозитарном обслуживании на 30 июня составило 1632, из них активных – 140.