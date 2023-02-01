МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании "Спутник — управление капиталом" на уровне A++ со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг УК "ТКБ Инвестмент Партнерс" на уровне A++

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании АО УК "Спутник — управление капиталом" на уровне А++, прогноз по рейтингу – стабильный. По данным "Эксперт РА", компания по итогам 2021 года заняла 2 место на рынке по объему активов страховых резервов и собственных средств страховых компаний под управлением, что позитивно влияет на оценку рыночных позиций компании", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что поддержку уровню рейтинга оказывает наличие группы "якорных" клиентов, обеспечивших 84,9% доходов от доверительного управления имуществом за период с 30 июня 2021 года по 30 июня 2022 года. Агентство также высоко оценивает качество активов под управлением компании. На 30 июня 2022 года отношение скорректированной стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю средств страховых резервов и собственных средств страховых компаний составило 0,91, иных средств под управлением – 1.

Вместе с этим "Эксперт РА" отмечает отсутствие рисков концентрации активов под управлением на крупнейших контрагентах и связанных сторонах. Доля крупнейшего объекта вложений (без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше) в совокупных активах под управлением составила 2,8% на 30 июня 2022 года, а доля вложений в связанные структуры – 0,4%. Качество активов, в которые инвестированы собственные активы компании, оценивается как высокое: скорректированная стоимость активов относительно их балансовой стоимости на 30 июня 2022 года составила 0,96.

Агентство негативно оценивает достаточно низкий объем вознаграждений компании за услуги по доверительному управлению активами (3,5 тысячи рублей на 1 миллион рублей средств под управлением за период с 30 июня 2021 года по 30 июня 2022 года). При этом за указанный период управляющая компания показала снижение объема средств под управлением на 4,4%, в то время как за предыдущий аналогичный период этот показатель вырос на 33,4%.

Управляющая компания "Спутник — управление капиталом" специализируется на управлении активами страховых резервов и собственных средств страховых компаний (99,2% активов под управлением на 30 июня 2022 года). На 30 июня объем активов под управлением компании составил 51 миллиард рублей, объем собственных средств, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, был равен 185 миллионам рублей на 30 сентября 2022 года.