Промсвязьбанк практически удвоит сеть в ДНР и ЛНР, выкупив "ПСБ Донецк" и "ПСБ Луганск"
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) приобретает "ПСБ Донецк" и "ПСБ Луганск" — кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой и Луганской народным республикам, в результате его сеть в этих регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ приобретает ООО "ПСБ Донецк" и ООО "ПСБ Луганск" — кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). Приобретение кредитных организаций позволит значительно усилить позиции ПСБ в республиках: сеть обслуживания банка в этих регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов продаж по всей территории ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.
Клиентская база составит около 3 миллионов физических и свыше 17 тысяч юридических лиц.
Данные сделки совершены во исполнение указа президента России, предусматривающего продажу ПСБ 100% долей этих кредитных учреждений и дальнейшее присоединение их к ПСБ.
https://1prime.ru/News/20230203/839685825.html
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