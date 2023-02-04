МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Евросоюз будет периодически оценивать необходимость корректировки уровней лимитов цен на российские нефтепродукты, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии (ЕК). СМИ: Евросоюз будет вынужден снизить потребление газа

"Есть четкие правила пересмотра в регулировании. Они говорят, что Комиссия (ЕК) будет каждые два месяца давать очень детальный технический обзор рыночной ситуации, ценовых трендов, покупательских трендах и так далее. На основе этого обзора, страны-члены (ЕС — ред.) будут обсуждать, а также коалиция G7 будет обсуждать, есть ли необходимость корректировать эти цены", — сообщил он.

Следующий обзор должен быть в марте, добавил собеседник журналистов.

Евросоюз в пятницу согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов — для тех, которые торгуются с дисконтом.

Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций.

Мера, согласованная в пятницу, вводит запрет для компаний ЕС, в частности, по транспортировке грузов, идущих в третьи страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.

В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.