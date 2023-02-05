МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. К концу следующей недели стоит ожидать укрепления доллара, евро и юаня к рублю, а главным фактором для российской валюты станет заседание ЦБ по ставке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Доллар на Мосбирже закончил неделю на отметке 70,6 рубля

"На конец наступающей недели ожидаем роста курса доллара до 71,50 руб., курса евро — до 77,70 руб., курс юаня — до 10,65 руб.", — прогнозирует собеседник агентства.

На уходящей неделе с 30 января по 3 февраля рубль подешевел к иностранным валютам примерно на 1,5%. Курс доллара вырос на 1,30%, до 70,36 руб., курс евро — на 1,43, до 76,57 руб., курс юаня — на 1,62%, до 10,42 руб. "Ослаблению российской валюты способствовало падение цен на нефть, а также ожидания введения десятого пакета санкций против России к 24 февраля и дополнительного потолка цен на российские нефтепродукты", — пояснил специалист.

Нефть марки Brent подешевела на 5,15%, до $81,90 за баррель. 1 февраля нефтяных трейдеров разочаровала новость о том, что Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти.

"Ослабление рубля было сдержанным из-за ослабления доллара на Форекс после заседания ФРС США. Индекс доллара упал до 100,80 п. после заседания ФРС США. Как и ожидалось, Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50-4,75%. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение", — отметил Антонов.

На неделе с 6 по 10 февраля на валютный рынок продолжат влиять динамика индекса доллара и цен на нефть. Действия американского ЦБ будут корректироваться с учетом поступившей свежей макростатистики за февраль. Если Федрезерв США не вернет шаг повышения ставок до 50 б.п., то падение индекса доллара продолжится до 98 п. Падение доллара будет сдерживать ослабление рубля.

С 6 февраля Банк России с Минфином завершат продажу юаней по обновленному бюджетному правилу. В ближайшие дни ведомство должно обнародовать новый объем на февраль. Спекулянты ожидают увеличения объемов. Валютные интервенции оказывают слабое влияние на рублевые пары.

В центре внимания остается заседание ЦБ России по ставкам (10 февраля). Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%. Важным фактором для принятия решения по изменению ставки остается инфляция: с 24 по 30 января рост потребительских цен ускорился до 0,21% с 0,14% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция увеличилась до 11,5% с 11,49% в предыдущий недельный период.