"Турецкие авиалинии" планируют эвакуировать людей из зон землетрясения
"Турецкие авиалинии" планируют эвакуировать 30 тысяч человек из зон землетрясения
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АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" планируют эвакуировать в среду 30 тысяч человек из зон землетрясения, сообщил представитель компании Яхья Устюн.
"Мы продолжаем эвакуировать наших граждан из зон бедствия. Вчера мы перевезли 19 050 человек, а сегодня планируем эвакуировать 30 000 человек. Мы просим наших граждан спокойно ожидать своей очереди в аэропортах", — сообщил представитель авиакомпании в Twitter.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч.
Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://1prime.ru/News/20230208/839730851.html
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