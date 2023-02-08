АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" планируют эвакуировать в среду 30 тысяч человек из зон землетрясения, сообщил представитель компании Яхья Устюн. Турецкие власти возобновили транзит судов через Дарданеллы

"Мы продолжаем эвакуировать наших граждан из зон бедствия. Вчера мы перевезли 19 050 человек, а сегодня планируем эвакуировать 30 000 человек. Мы просим наших граждан спокойно ожидать своей очереди в аэропортах", — сообщил представитель авиакомпании в Twitter.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 8574, раненых уже более 49 тысяч.

Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.