МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Великобритания расширила санкции против России, включив в список 15 физических и юридических лиц России, соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства. Захарова прокомментировала введенные Канадой антироссийские санкции

В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц, всего Лондон уже ввел санкции против более чем 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.

В частности, новые британские санкции коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и его сына — президента общественной организации "Деловая Россия" Павла Титова.

Также в новый список санкций включены: председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, Сергей Руднов, который в документе указан как владелец СМИ Regnum, Николай Егоров, указанный как владелец компании "Энергетика. Содружество. Успех", Светлана Кривоногих, названная акционером банка "Россия", Виктор Мячин, который указан как владелец компании "Аэростарт".

Кроме того, санкции Британии затронут компании "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Топаз", завод "Универсалмаш", а также "Москомсвязь", сообщается в документе.

Подчеркивается, что "вводимые сегодня санкции нацелены на организации, на которые опираются" российские силы. С упоминанием того, чем, по данным британских властей, занимаются эти организации, в санкционном списке перечислены: ЦСТ, "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Липецк" и "Топаз".