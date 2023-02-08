МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов нужно ввести на всей территории России до завершения спецоперации, за исключением использования таких аппаратов в целях национальной безопасности, считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев. В России призвали упростить регулирование использования коммерческих БПЛА

С таким предложением он обратился к руководителю федерального агентства воздушного транспорта РФ Александру Нерадько, копия обращения парламентария размещена в его телеграм-канале. На данный момент запрет на использование беспилотников уже ввел ряд российских регионов.

"Предлагаю рассмотреть возможность введения полного запрета на полеты БПЛА на всей территории Российской Федерации до завершения СВО, за исключением случаев использования БПЛА в целях национальной безопасности, поддержания общественного порядка, а также по специальному разрешению компетентных органов для тех организаций, которые используют эту технику в хозяйственных целях", — говорится в тексте документа.