БЕРЛИН, 8 фев — ПРАЙМ. ЕС усилит санкции против России в ближайшее время, к годовщине начала спецоперации, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля

"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России", — сказал он во время своего выступления в бундестаге, добавив, что это будет "ясный сигнал" российской стороне, что ее намерения на Украине не имеют успеха.