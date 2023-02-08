Шольц анонсировал усиление санкций ЕС против России
Шольц заявил, что Евросоюз усилит санкции против России к концу февраля
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БЕРЛИН, 8 фев — ПРАЙМ. ЕС усилит санкции против России в ближайшее время, к годовщине начала спецоперации, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России", — сказал он во время своего выступления в бундестаге, добавив, что это будет "ясный сигнал" российской стороне, что ее намерения на Украине не имеют успеха.
https://1prime.ru/News/20230208/839731707.html
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