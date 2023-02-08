МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Госдума одобрила на пленарном заседании в среду в первом чтении законопроект, согласно которому вводится прямой запрет на ведение аудио- или видеозаписи в кинотеатре. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

Проект был внесён в Госдуму 10 ноября 2022 года.

Согласно пояснительной записке, предлагается дополнить федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" положениями, которые вводят прямой запрет на "осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов".

Как сказано в пояснительной записке, за нарушение указанного запрета демонстатор фильма может отказать посетителю в предоставлении услуг.

Также согласно законопроекту, на законодательном уровне вводится понятие "кинотеатр".

Как указано в законопроекте, демонстратор фильма обязан информировать посетителей кинотеатра об их действиях при возникновении чрезвычайной ситуации и организовать эвакуацию посетителей кинотеатра при возникновении ЧС.

Более того, законопроектом предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху или по зрению, одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко при этом предложила коллегам подумать над тем, что именно требуется ввести под действие запрета на фото- видеофиксацию, по ее словам не понятно, что сейчас инкриминируется: "Мы будем отбирать у детей фотоаппараты? Мы запретим фотографировать детей как они смотрят фильм?". Она отметила, что более корректно будет прописать в проекте, что запрещается "попытка кражи предмета авторских прав".

При этом глава комитета Елена Ямпольская отметила необходимость обсуждения подготовки корреспондирующих норм в КоАП, чтобы за правонарушения была соответствующая ответственность. В решении комитета было принято решение оставить данную рекомендацию и обсудить предложения с экспертным сообществом.