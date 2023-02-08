ЕК намерена выделить средства на поддержку уволенных работников FedEx
Еврокомиссия предложила выделить два миллиона евро на поддержку уволенных работников FedEx
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предлагает выделить почти 2 миллиона евро на поддержку уволенных на фоне глобализации работников группы FedEx в Бельгии, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия предложила поддержать 559 работников, уволенных логистической компанией TNT в Бельгии, на сумму 1,9 миллиона евро из Европейского фонда адаптации к глобализации", — сообщили в Еврокомиссии.
Речь идёт о сотрудниках TNT Express Worldwide, которая является бельгийской "дочкой" компании FedEx. Эти средства призваны помочь им найти новую работу, в том числе за счёт предоставления тренингов или поддержки в случае желания открыть свой бизнес.
Увольнения связаны с решением компании сократить операции в аэропорту бельгийского города Льеж и перенести эти операции в аэропорт Шарль-де-Голль в Париже.
Предложение ЕК должны теперь согласовать Европейский парламент и Совет ЕС.
Европейский фонд адаптации к глобализации с 2007 года предоставил около 688 миллионов евро на поддержку более 167 тысяч уволенных работников в 20 из 27 стран ЕС.
https://1prime.ru/News/20230208/839732868.html
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