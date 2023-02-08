МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам 2022 года снизилась на 16% по сравнению с предыдущим годом — до 1,325 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Yum! Brands упала за январь-сентябрь

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,57 доллара против 5,21 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 4%, до 6,842 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль увеличилась на 12%, до 371 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,29 доллара против 1,11 доллара год назад. Выручка поднялась на 7%, до 2,019 миллиарда долларов.

Продажи компании в мире без учета разницы курса валют по итогам 2022 года выросли на 6%, только по сети KFC показатель также увеличился на 6%, по Taco Bell — на 11%, по Pizza Hut — на 3%. Продажи компании только за четвертый квартал квартал выросли на 8%, по KFC — на 6%, Taco Bell — на 14%, Pizza Hut — на 4%.

За прошлый год компания открыла рекордное количество ресторанов – 4560 точек. В предыдущем квартале Yum! Brands открыла 1830 новых ресторанов.

Акции компании дорожают на предторгах на 0,2%.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 53 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.