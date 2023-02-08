МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мясного сырья для производства колбасных изделий в РФ достаточно, а поскольку их себестоимость зависит в основном от сырья, а не от оболочки, отрасль надеется избежать резких ценовых скачков на колбасную продукцию, сообщила РИА Новости директор ассоциации "Объединение мясопереработчиков" (АСОМП) Екатерина Лучкина. Союз птицеводов сообщил о росте выпуска мяса бройлеров в России

В РФ на фоне санкционных ограничений образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок: ее привозят из Китая по предоплате или параллельному импорту, производители вынуждены запасаться почти на год вперед, поэтому затраты выросли на 25-70%, написала в среду газета "Известия".

"Согласно данным Росстата, порядка 50% затрат составляют затраты на основные виды сырья, а также стоимость других видов сырья и основных материалов. Посему важнейшее значение будет иметь стоимость мясного сырья", — сказала Лучкина. Она напомнила, что падение производства говядины в РФ наблюдалось по итогам 2021 и 2022 годов, поэтому здесь правильным решением стало согласование ЕЭК квоты на беспошлинный ввоз в 2023 году 100 тысяч тонн говядины.

"Импорт играет важную роль в компенсации дефицита мяса КРС (крупный рогатый скот — ред.) и фактически является рычагом для сдерживания роста внутренних цен. А так как цены растут пропорционально, с ростом производства других видов мяса надеемся, что отрасль избежит резких ценовых скачков", — добавила глава АСОМП.

По ее словам, проблемы и по натуральным, и по полиамидным оболочкам удается решать, хотя где-то и есть сложности. Например, производство в России натуральных оболочек из кишок свиней обеспечивает лишь половину потребности отрасли — за счет узких калибров. Широкие калибры (на них приходится 65-70% внутренней потребности) поступают по импорту.

"Ситуация на рынке вызвала волнение и, как следствие — рост цен. Цена на оболочку выросла процентов на 20-25%, а по некоторым позициям в отдельные месяцы рост составил до 30%…. Бизнес стал активно искать альтернативные способы доставки оболочки в Россию через страны, которые не ввели санкции. Рисков остановки производства не ожидается", — говорит собеседник агентства, замечая, что и российские производители готовы оперативно реагировать на "сигналы с мест" и удовлетворять изменяющиеся запросы мясопереработчиков.

Сырьем для производства полиамидных оболочек являются гранулы от переработки нефти: их в РФ завозят по импорту, в основном из Европы, а собственная переработка не налажена. "Нас, конечно, выручает крупный и надежный производитель полиамидной оболочки, расположенный в Ростовской области — "Атлантиспак", но сложности с колебанием цены и сроками поставки, безусловно, есть. Если сырье и дальше будут завозить через третьи страны, стоимость его будет выше, а сроки поставки дольше, что будет компенсировано в цене", — полагает глава АСОМПа.