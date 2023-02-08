ЦХИНВАЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Движение по Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) открывается в среду для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. Российские туроператоры закрывают раннее бронирование отелей Абхазии

Единственная магистраль, соединяющая Южную Осетию с внешним миром, была закрыта с вечера понедельника из-за плохой погоды.

"С 18:30 (совпадает с мск) движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов транспорта, без ограничений", — говорится в сообщении.

МЧС просит водителей быть внимательными и осторожными во время езды.