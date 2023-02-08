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Движение по Транскавказской автомагистрали откроют в среду
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Движение по Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) открывается в среду для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. Единственная магистраль, соединяющая... ПРАЙМ, 08.02.2023
новости, южная осетия, транскавказская автомагистраль, движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЦХИНВАЛ, 8 фев — ПРАЙМ. Движение по Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) открывается в среду для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.
Единственная магистраль, соединяющая Южную Осетию с внешним миром, была закрыта с вечера понедельника из-за плохой погоды.
"С 18:30 (совпадает с мск) движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов транспорта, без ограничений", — говорится в сообщении.
МЧС просит водителей быть внимательными и осторожными во время езды.