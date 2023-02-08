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Журналист: ЦРУ настаивало на скрытности диверсии на "Северных потоках"
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ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против "Северных потоков", поскольку это выглядело бы как "акт войны" со стороны США, заявил американский журналист Сеймур Херш заявил. По... ПРАЙМ, 08.02.2023
новости, северный поток, северный поток - 2, цру
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против "Северных потоков", поскольку это выглядело бы как "акт войны" со стороны США, заявил американский журналист Сеймур Херш заявил.
По его словам, американская разведка утверждала, что все должно быть сделано тайно, так как понимали: ставки велики.
"Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено "как акт войны", — приводит журналист слова своего источника о подготовке диверсии.
Из текста следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке взрывов и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ подорвать "Северные потоки".