МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против "Северных потоков", поскольку это выглядело бы как "акт войны" со стороны США, заявил американский журналист Сеймур Херш заявил. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

По его словам, американская разведка утверждала, что все должно быть сделано тайно, так как понимали: ставки велики.

"Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено "как акт войны", — приводит журналист слова своего источника о подготовке диверсии.

Из текста следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке взрывов и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ подорвать "Северные потоки".