МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Проведение аукционов на продажу инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов запланировано на август-сентябрь 2023 года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Глава Росрыболовства считает, что идея рыбных бирж будет реализована

"В этом году аукционы пройдут, думаю, в августе и в сентябре. И здесь мы ожидаем, что дополнительно будет построено где-то порядка 12 рыбоперерабатывающих заводов из 25, которые уже построены. Плюс ожидаем где-то порядка 25-30 новых рыбопромысловых судов, это не считая еще краболовов", — сказал Шестаков в интервью телеканалу РБК-ТВ.

Кроме того, ожидается порядка 140 миллиардов рублей поступлений в бюджет от крабовых аукционов, победители также несут инвестобязательства — в виде строительства необходимой инфраструктуры.

"Сегодня уже передано заказчикам 10 новых рыбопромысловых судов. Работают просто отлично. И для нас, конечно, важно, чтобы ее продлить (программу — ред.), чтобы судостроители все свои обещания по постройке выполнили… Сейчас по поручению председателя вообще создан инцидент, то есть это уже межведомственное взаимодействие, я уверен, что если мы эту программу доведем (до завершения — ред.), у нас флот будет самым современным во всех крупных рыбохозяйственных странах", — сказал Шестаков.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; на фоне новых санкций срок реализации проектов недавно был продлен на два года — до семи лет. По обеим программам будут построены 105 судов.